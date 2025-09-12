Malawi : l'intelligence artificielle au service des agriculteurs

Au Malawi, les agriculteurs utilisent un robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle pour obtenir des conseils, améliorer leurs méthodes de travail et mieux résister au changement climatique.

Ici, à Mulanje, dans le sud du Malawi, les effets du cyclone Freddy de 2023 se font encore sentir.

Alex Maere, un agriculteur local, a survécu à la destruction causée par le cyclone qui a ravagé la région. Malheureusement, sa ferme n'a pas eu cette chance.

Cet homme de 59 ans a vu des décennies de travail disparaître à cause des inondations qui ont emportée de sa petite exploitation agricole située au pied du mont Mulanje.

Le cyclone Freddy a détruit sa première récolte de maïs.

Maere explique que lors d'une bonne année, il récoltait au moins 17 sacs de manioc, mais qu'il n'en a récolté que 8 kg après le passage du cyclone dans la région.

Avec l'arrivée du robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, développé par l'entreprise Opportunity International Malawi, les agriculteurs retrouve espoir.

Aujourd'hui, ils sont des milliers à l'utiliser pour obtenir des conseils sur leurs activités agricoles.

L'année dernière, le chatbot IA a suggéré à Maere de cultiver des pommes de terre en plus de ses cultures de base, le maïs et le manioc, afin de s'adapter à l'évolution de son sol.

Il a suivi les instructions à la lettre et affirme avoir cultivé l'équivalent d'un demi-terrain de football de pommes de terre et réalisé plus de 800 dollars de ventes, ce qui a changé le sort de sa famille.

Le chatbot IA semble avoir donné à Maere la confiance nécessaire pour survivre et même améliorer ses perspectives économiques malgré les aléas de l'agriculture.

"Lorsque nous avons rejoint le groupe d'IA, nous avons loué des terres agricoles et cultivé diverses cultures, dont le maïs. Nous avons récolté suffisamment. Même si nous avons rencontré des difficultés, nous avons enregistré un succès car nous avons vendu le maïs. J'ai également gagné un peu d'argent et investi dans la production de tomates, ce qui me donne l'espoir de réussir. Nous sommes reconnaissants à l'IA pour ses conseils fiables, car nous en avons tiré profit. Nous avons également beaucoup gagné", déclare Maere.

Un projet soutenu par le gouvernement

Le gouvernement du Malawi soutient le projet, après avoir vu ce pays dépendant de l'agriculture récemment frappé par une série de cyclones et une sécheresse provoquée par El Niño.

L'application s'appelle Ulangizi, ce qui signifie "conseiller" dans la langue nationale, le chichewa. Elle fonctionne sur WhatsApp et est disponible en chichewa et en anglais.

"L'avantage de ce chatbot, c'est qu'il répond lorsque vous lui posez une question par SMS. Vous pouvez également lui poser des questions à l'aide de la voix, et il vous répondra par message vocal. Cela aide les personnes qui ne savent ni lire ni écrire, mais il est également capable de recevoir des questions sous forme d'images", explique Richard Chongo, directeur national d'Opportunity International Malawi.

"Nous travaillons donc pour aider les petits agriculteurs à gérer et à faire face aux chocs liés aux changements climatiques. Au cours des dernières années, nous avons été frappés par différents cyclones et nous avons constaté l'impact du changement climatique", ajoute-t-il.

Plus de 80 % des 21 millions d'habitants du Malawi dépendent de l'agriculture pour vivre et le pays affiche l'un des taux de pauvreté les plus élevés au monde, selon la Banque mondiale.

Le chatbot IA pourrait sauver la vie de petits agriculteurs comme Filesi Topola.

"Le cyclone Freddy nous a littéralement privés de nourriture. Nous n'avons rien récolté car tous nos champs ont été emportés. Nous n'avons plus rien à quoi nous raccrocher", explique-t-elle.

L'intelligence artificielle a le potentiel de dynamiser l'agriculture en Afrique subsaharienne, où, selon le Fonds international de développement agricole des Nations unies, entre 33 et 50 millions de petites exploitations agricoles produisent jusqu'à 70 à 80 % de l'approvisionnement alimentaire.

Les investissements privés dans les technologies liées à l'agriculture en Afrique subsaharienne sont en hausse, passant de 10 millions de dollars (USD) en 2014 à 600 millions de dollars (USD) en 2022, selon la Banque mondiale.

Cependant, il existe des obstacles

L'Afrique compte des centaines de langues que les outils d'IA doivent apprendre. De plus, peu d'agriculteurs possèdent un smartphone et beaucoup sont analphabètes. L'électricité et l'accès à Internet sont au mieux irréguliers dans les zones rurales, et souvent inexistants.

Pour remédier à cela, des agents de soutien aux agriculteurs ont été mis en place pour les aider à utiliser ces technologies.

Ces agents ont généralement entre 150 et 200 agriculteurs à aider et essaient de leur rendre visite dans leurs villages une fois par semaine.

Le Malawi doit tout d'abord relever le défi de mettre cet outil à la disposition d'un nombre suffisant de communautés pour que cela ait un impact significatif.

Ces mêmes communautés doivent également avoir les moyens de s'offrir un accès à Internet.

La crise alimentaire au Malawi, qui est en grande partie due aux difficultés des petits agriculteurs, est un enjeu central pour les prochaines élections nationales.