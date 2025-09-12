Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Afrique du Sud : les hommes peuvent prendre le nom de leurs épouses

Afrique du Sud : les hommes peuvent prendre le nom de leurs épouses
Des couples se marient à l'International Pentecost Holiness Church, à Heidelberg, à l'est de Johannesburg, en Afrique du Sud, le 20 avril 2025   -  
Copyright © africanews
Themba Hadebe/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

and AP

avec Agences

Afrique du Sud

La plus haute juridiction sud-africaine a statué jeudi que les hommes peuvent prendre le nom de famille de leur épouse, une option jusqu’ici interdite par une législation datant de l'apartheid.

Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès (1992), qui ne permettait qu’aux femmes de changer de nom après un mariage. Jugée discriminatoire, cette règle "renforce les normes patriarcales en matière de genre", a souligné la juge Leona Theron, appelant à un changement législatif sous deux ans.

L'affaire a été portée par deux couples : l’un voulait honorer les défunts parents de la femme, l’autre souhaitait une combinaison de noms par trait d’union, pratique déjà courante en Europe ou dans certains États américains. Jusqu’ici, les hommes devaient faire une demande spécifique auprès du ministère de l’Intérieur, sans garantie d’approbation.

Cette décision, qualifiée de progressiste par certains, suscite également des réactions contrastées sur les réseaux sociaux, où des critiques estiment qu'elle s’oppose aux traditions culturelles sud-africaines. Un internaute l’a même qualifiée de tentative de "détruire les normes et les valeurs" des communautés africaines autochtones.

L’Afrique du Sud, pionnière sur le continent en matière de droits civiques – elle a été le premier pays africain à légaliser le mariage homosexuel en 2006 – continue ainsi de redéfinir les normes autour du mariage et de l’identité familiale.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.