Mali : l’armée escorte des citernes en provenance du Sénégal

En provenance du Sénégal, plusieurs citernes de carburant, des camions et des véhicules civils ont été escortés mercredi 10 septembre par l’armée malienne.

Une mesure supplémentaire visant à protéger les principaux axes commerciaux reliant le Mali au Sénégal, après une série d’opérations antiterroristes dans la région de Kayes et la libération de routiers sénégalais.

Les Forces armées maliennes (FAMa), qui intensifient leurs efforts dans ce contexte sécuritaire tendu, ont indiqué que le convoi a rejoint sa destination sans incident.

D'après les précisions du lieutenant Mamadou Coulibaly, chef de mission, l’escorte s’est déroulée sans difficulté.

Il a appelé les populations à maintenir leurs confiances et leurs collaborations avec l’armée.

Cette mission de sécurisation du corridor Bamako-Kayes intervient après l’élimination le 9 septembre à Mousafa, près de Dioumara, de plusieurs dizaines de terroristes, tandis qu’une mission de reconnaissance à Lambatara a conduit à l’arrestation de quatre individus suspects.