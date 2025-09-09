L'armée malienne mène des frappes aériennes après un blocus de terroristes

Mali
L'armée malienne a mené des frappes aériennes dans la région de Kayes, après l’annonce d’un blocus sur les importations de carburant vers Bamako par un groupe djihadiste.
Les opérations principalement menées dans les villes de Diéma et Nioro de cette région riche en or ont permis la libération de certains otages.
Cette énième tentative de répression des terroristes vise pour l'armée à reprendre le contrôle des villes et villages de la région du Sahel, constamment menacées par des militants liés à Al-Qaïda
Jeudi dernier, un porte-parole de groupes djihadistes avait annoncé un blocus et une restriction dans les déplacements des habitants des villes de Kayes et Nioro, près des frontières sénégalaises et mauritaniennes.
Dès lors, les militants ont arrêté et vidé des camions de carburant dans la zone.
Depuis mai, les djihadistes ont attaqué de nombreuses entreprises maliennes et étrangères à Kayes, dont des cimenteries, des sucreries et des mines.
Barrick Mining et B2Gold sont des multinationales minières, présentes dans la région.
