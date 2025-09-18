Bienvenue sur Africanews

Mali : face aux djihadistes, l'armée escorte les convois de carburant

By Ali Bamba

Mali

Mercredi, l'armée malienne a escorté des convois de carburant et de civils après que des militants liés à Al-Qaïda ont attaqué des dizaines de camions-citernes sur une route commerciale vitale, ont rapporté les médias d'État.

La télévision nationale malienne a rapporté que les troupes ont escorté 40 bus transportant des personnes à Torodo, dans le sud-ouest du pays. Elle a ajouté que plus de 30 camions-citernes, camions et véhicules civils provenant du Sénégal avaient également été escortés cette semaine.

Selon un syndicat local, des militants affiliés à Al-Qaïda ont incendié et détruit une centaine de camions transportant du carburant vers Bamako ces derniers jours.

Le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, ou JNIM, a annoncé il y a deux semaines l'interdiction des importations de carburant en provenance des pays voisins, ce qui, selon les analystes, représente un risque énorme pour l'économie locale fragile et constitue un revers important pour la junte militaire malienne.

Selon l'analyste Ulf Laessing, ces attaques marquent un déplacement des tensions vers une autre région du pays, le sud, qui avait été moins touchée par le passé.

« L'armée doit désormais allouer davantage de ressources au sud. Cela pourrait également être l'objectif des djihadistes », a déclaré M. Laessing, responsable du programme Sahel à la Fondation Konrad Adenauer.

« Cela crée un moment psychologique. Les gens ne savent jamais quand ils pourraient frapper », a-t-il ajouté.

