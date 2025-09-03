Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Mali : prolongation du couvre-feu à Ségou

Des soldats maliens fouillent des civils en attente de traverser un pont stratégique à Markala, gouvernorat de Ségou dans le centre du Mali, le 17 janvier 2013.   -  
Copyright © africanews
AP Photo

By Africanews

Mali

Au Mali le gouvernorat de Ségou a prolongé d’un mois le couvre-feu en vigueur depuis juin 2025. Désormais, il est appliqué du 3 septembre au 2 octobre, de minuit à cinq heures du matin.

Cette décision a été prise après une récente attaque à Farabougou et l’assassinat du maire de Dogofry, illustrant l’aggravation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali.

Initialement instauré le 4 juin par le gouverneur Soulaïmane Traoré, le couvre-feu limitait la circulation de 21 heures à 6 heures. Il avait été plusieurs fois prorogé. La nouvelle prolongation ajuste l’horaire, de minuit à cinq heures, et pourra être renouvelée.

Seules les forces de défense, de sécurité et les ambulances ordonnées sont exemptées.

Le 19 août, un camp militaire à Farabougou a été attaqué par le groupe JNIM, en plein jour. L’attaque a forcé les militaires à se replier, et des civils ont fui.

Le 30 août, le maire de Dogofry, Modibo Kimbiri, a été tué dans une embuscade, suscitant une forte émotion.

Dans d’autres régions comme Kayes, Sikasso ou Tombouctou, le recours au couvre-feu est aussi renouvelé face à la multiplication des attaques, pour renforcer la sécurité des populations.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.