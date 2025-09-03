Mali : prolongation du couvre-feu à Ségou

Au Mali le gouvernorat de Ségou a prolongé d’un mois le couvre-feu en vigueur depuis juin 2025. Désormais, il est appliqué du 3 septembre au 2 octobre, de minuit à cinq heures du matin.

Cette décision a été prise après une récente attaque à Farabougou et l’assassinat du maire de Dogofry, illustrant l’aggravation de la situation sécuritaire dans le centre du Mali.

Initialement instauré le 4 juin par le gouverneur Soulaïmane Traoré, le couvre-feu limitait la circulation de 21 heures à 6 heures. Il avait été plusieurs fois prorogé. La nouvelle prolongation ajuste l’horaire, de minuit à cinq heures, et pourra être renouvelée.

Seules les forces de défense, de sécurité et les ambulances ordonnées sont exemptées.

Le 19 août, un camp militaire à Farabougou a été attaqué par le groupe JNIM, en plein jour. L’attaque a forcé les militaires à se replier, et des civils ont fui.

Le 30 août, le maire de Dogofry, Modibo Kimbiri, a été tué dans une embuscade, suscitant une forte émotion.

Dans d’autres régions comme Kayes, Sikasso ou Tombouctou, le recours au couvre-feu est aussi renouvelé face à la multiplication des attaques, pour renforcer la sécurité des populations.