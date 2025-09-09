Présidentielle en Côte d'Ivoire : la liste définitive des candidats dévoilée

En Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre prochain.

Sans surprise, des candidats majeurs de l’opposition se sont vus recalés pour défaut de "qualité à agir". Il s'agit de l’ancien président Laurent Gbagbo à la tête du Parti des Peuples Africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI) et le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Tidjane Thiam.

Par ailleurs, la candidature du président Alassane Ouattara a été jugé recevable. Le chef de l'état sortant brigue un quatrième mandat à la magistrature suprême de pays dans un contexte de tension socio-politique.

Des candidatures de l'opposition comme celle de l'ex-première dame Simone Gbagbo, l'homme d'Affaire Jean-Louis Billon et Ahoua Don Melo ont été validées par l'organe de décision.

Au total, cinq candidats sont retenus sur 60 et le gouvernement a assuré que les élections se dérouleraient dans le calme et dans la transparence.