Côte d'Ivoire : Gbagbo s'oppose au 4e mandat de Ouattara

En Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, réaffirme son opposition à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara à la tête du pays.

Le chef du Parti des peuples africains - Côte d’Ivoire (PPA-CI) a pris la parole samedi devant ses militants à Abidjan, pour dénoncer ce qu'il appelle une "dérive autoritaire" de la part de son successeur au sommet de l'Etat.

Tout en promettant qu'il sera bel et bien dans la course lors de la prochaine présidentielle, l'homme de 80 ans a martelé sa volonté de faire barrage à l'actuel président, candidat déclaré à sa propre succession.

Laurent Gbagbo est exclu de la liste électorale depuis fin 2018 après sa condamnation dans l'affaire du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pendant la crise de 2010-2011.

À environ trois mois du scrutin, l'ex-chef d'état ivoirien réclame toujours une réintégration alors que certains cadres du PPA-CI suggèrent un plan alternatif.

Cette proposition a déjà coûté à l'un de ses plus proches collaborateurs, une radiation des instances du parti. Ahoua Don Mello, a déjà déclaré sa candidature à l'élection d'octobre.