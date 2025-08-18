Burkina : la dépouille de l'influenceur Alino Faso rapatriée de Côte d'Ivoire

Trois semaines après son décès dans une prison de Côte d’Ivoire, l’influenceur Alino Faso pourra enfin reposer dans son pays natal.

La dépouille d’Alain Christophe Traoré de son vrai nom est rapatriée au Burkina Faso ce lundi.

Inculpé pour « intelligence avec des agents d’un Etat étranger de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d’Ivoire » en janvier 2025, l’influenceur burkinabé a été retrouvé mort dans sa cellule le 24 juillet dernier.

Le procureur de la République ivoirienne avait déclaré dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux que le défunt s’était probablement « suicidé par pendaison. »

Les autorités burkinabè ont rejeté cette théorie et exigé l’ouverture d’une enquête mais rien ne pouvait commencer avant le retour de la dépouille sur le territoire. L’avocat d’Alino Faso à Abidjan ayant été écarté de l’« accomplissement des actes de constat de la mort. »

Après de multiples démarches du gouvernement burkinabé et de la famille d’Alino Faso , le rapatriement du corps du défunt a été autorisé.