Le Mali suspend l'exploitation artisanale d'or par les sociétés étrangères

Le Mali a suspendu mercredi les permis d’exploitation artisanale de l’or délivrés aux sociétés étrangères.

La décision prise par le général Assimi Goita, président du gouvernement de transition dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, intervient après des accidents sur les sites miniers, faisant une dizaine de morts.

Il s’agit notamment des incidents dans en janvier dans la région de Koulikoro, dans le sud du pays, et en février dans la région de Kayes, dans le sud-ouest

Outre la suspension des permis, la junte militaire malienne a décidé aussi de saisir le matériel d'orpaillage des sociétés étrangères. Bamako affirme qu’il sera inscrit au patrimoine national.

Le Mali fait partie des trois grands producteurs de l’or en Afrique. Sa production artisanale est estimée à environ 30 tonnes d'or par an et représente 6 % de la production annuelle du pays.

Le secteur a représenté plus de 80 % des exportations totales du pays en 2021. Plus de 2 millions de personnes, soit plus de 10 % de la population malienne, dépendent du secteur minier pour leurs revenus, selon les États-Unis.