Centrafrique : les Casques bleus de la MINUSCA engagés sur le front sanitaire

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, au chevet des personnes vivant handicap. Elle a organisé une campagne médicale au profit de cette couche sociale.

A la manœuvre, les Casques bleus rwandais, marocains et égyptiens de la mission de l’Organisation des Nations Unies.

''Trop souvent la vie est une épreuve, mais malgré tout, malgré les blessures visibles et invisibles, vous continuez à vous lever, à vous battre et à espérer. A toutes les personnes en situation de handicap, à toutes celles et ceux qui sont vulnérables, déplacés, blessés par la guerre ou par la vie, vous êtes au cœur de cette journée. Ce n'est pas seulement une commémoration, c'est un hommage à votre courage, c'est une main tendue, un regard qui dit, vous n'êtes pas seul'', a déclaré Hajar El.Kasraoui, Capitaine, Chargée des activités Civilo-militaires, Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Cette assistance médicale comprend des consultations générales, ophtalmologiques, dentaires, ainsi que la prise en charge des patients atteints de paludisme. Alors que l’accès aux soins de santé dans ce pays d’Afrique centrale reste un défi de taille, à fortiori pour les personnes vulnérables.

'' Aujourd'hui, la MINUSCA a fait un effort de nous mobiliser, essayé de nous donner les premiers soins, comme pour faire les tests, de palu, quelques soins, en tout cas c'est très très capital, c'est important pour nous de participer à cela. C'est juste qu'il faut d'abord profiter de la situation, puisque vous savez, de nos jours, ici, on a tous cet objet, il y a la malaria qui est partout, il y a beaucoup de microbes, et si aujourd'hui la MINUSCA nous donne cette possibilité de venir faire la consultation, déjà c'est un plus, il faut qu'il vienne et puis on peut faire les tests et puis ça va'', raconte 11. SOUNDBITE (Français) Juvénal Koma Baganito, bénéficiaire.

Promouvoir le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises, semble être aussi une des missions des soldats de la paix en République centrafricaine.