L’ONU contrainte de réduire ses effectifs de Casques bleus

Sur les plus de 50 000 militaires et policiers actuellement déployés dans neuf missions de maintien de la paix à travers le monde, environ 13 000 à 14 000 seront renvoyés dans leurs pays d’origine.

Cette décision fait suite à d’importantes contraintes budgétaires, notamment liées à la réduction de 15 % de la contribution financière des États-Unis à ces opérations.

Le budget alloué aux missions de paix pour la période allant de juillet 2025 à juin 2026 est estimé à 5,4 milliards de dollars. Tous les 193 États membres de l’ONU sont légalement tenus de contribuer financièrement à ces missions, mais les plus grands bailleurs de fonds restent les États-Unis et la Chine.

La baisse de financement devrait entraîner une réduction d’environ 25 % des effectifs sur le terrain. Ce processus débutera dans les semaines à venir et s’étalera sur une période de 12 à 18 semaines. Parmi les pays concernés par ces opérations figurent notamment la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Liban, Chypre et le Kosovo.

Le Bureau d’appui des Nations Unies en Somalie ne sera pas épargné par ces coupes. Les Nations Unies prévoient une baisse globale de 15 % du budget des forces de maintien de la paix pour l’année en cours.