BRICS : Lula plaide pour des réformes au FMI

De réformes inclusives au Fonds monétaire international c’est la demande formulée par le président brésilien. Luiz Inácio Lula da Silva s’exprimait lundi lors de la deuxième session plénière du 17e sommet des BRICS à Rio de Janeiro.

Dans la ligne de mire du président brésilien, les quotes-parts, éléments majeurs de financement et de gouvernance du FMI.

Grâce à la "Vision pour la réforme du FMI", nous ferons participer davantage de pays à la 17e révision générale des quotes-parts du FMI. Le Brésil soutient un processus inclusif de réalignement des quotes-parts, avec une formule de calcul simple, équilibrée et transparente.", a déclaré le président brésilien.

La rencontre des Brics a pour thème "Renforcer le multilatéralisme, les affaires économiques et financières et l'intelligence artificielle".

"En adoptant la Déclaration sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, les BRICS envoient un message clair et sans équivoque : les nouvelles technologies doivent fonctionner dans un cadre de gouvernance juste, inclusif et équitable. Le développement de l'intelligence artificielle ne peut pas devenir le privilège de quelques pays ou un outil de manipulation entre les mains de milliardaires." , a souligné Luiz Inácio Lula da Silva.

Le président brésilien a aussi évoqué les efforts des Brics pour développer des systèmes de paiement transfrontaliers plus rapides, moins chers et plus sûrs.

Les BRICS ont été fondés par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, mais le groupe s'est élargi l'année dernière pour inclure l'Indonésie, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Outre les nouveaux membres, le bloc compte dix pays partenaires stratégiques, une catégorie créée lors du sommet de l'année dernière et qui comprend le Belarus, Cuba et le Viêt Nam.