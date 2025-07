Brésil : les BRICS engagés en faveur du multilatéralisme

Face à la montée des risques commerciaux mondiaux, les BRICS réunis à Rio de Janeiro lundi 07 juillet, ont réaffirmé leur engagement en faveur de collaborations mutuelles entre les États.

Lors de ce 17e sommet des BRICS auquel a assisté le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, son homologue brésilien Lula da Silva a mis en garde contre le déni et l'unilatéralisme, soulignant le rôle des économies émergentes.

"Le Sud global est en mesure de mener un nouveau paradigme de développement sans répéter les erreurs du passé. Nous ne serons pas de simples fournisseurs de matières premières. Nous devons accéder aux technologies qui nous permettent de participer à toutes les étapes des chaînes de valeur et les développer", a déclaré Luiz Inácio Lula da Silva, le Président du Brésil.

Dimanche, le groupe, menacé d’une hausse de tarifs douaniers de 10% par le Chef d’État américain Donald Trump, avertissait sur les dangers pour le commerce mondial d’un tel acte.

Ce deuxième et dernier jour du sommet, d’autres inégalités, en particulier en matière de santé, ont été évoquées.

Luiz Inácio Lula da Silva, Président du Brésil a affirmé : "Au Brésil et dans le monde entier, le revenu, l'éducation, le sexe, la race et le lieu de naissance déterminent qui tombe malade et qui meurt. Bon nombre des maladies qui tuent des milliers de personnes dans nos pays, comme la maladie de Chagas et le choléra, auraient déjà été éradiquées si elles avaient touché le Nord."

Les dirigeants des 11 pays membres du bloc et les partenaires invités ont aussi abordé la question des défis climatiques en prélude à la COP30, qui aura lieu en novembre au Brésil.

À cette première réunion des BRICS depuis l'élargissement du groupe à 11 membres, le président de la Chine Xi Jinping était absent et Vladimir Poutine, sous le coup d’un mandat d’arrêt international, était en visioconférence.

Le président du Nigéria, Bola Tinubu, dont le pays a rejoint en janvier 2025 les États partenaires du BRICS, était présent pour sa première participation.