La route migratoire vers la péninsule arabique de plus en plus périlleuse

Ethiopie
Dans la Corne de l'Afrique, la route migratoire vers le monde arabe est de plus en plus dangereuse.
Cette semaine, l'Organisation internationale pour les migrations a rapporté que les mouvements de migrants ont fortement augmenté au cours du premier semestre 2025 - malgré le nombre important de décès et des disparitions - le long de la dangereuse Route de l'Est reliant cette la Corne de l'Afrique à la péninsule arabique.
À Djibouti, c'est dans le désert d'Obock que l'on a recensé le plus grand nombre de victimes - en raison de la chaleur extrême et du débarquement forcé.
Les femmes et les jeunes filles ont été confrontées à des risques accrus, leur nombre ayant plus que doublé à Djibouti.
Le rapport de l'OIM fait suite à un incident tragique au cours duquel plus de 60 migrants se sont noyés lorsqu'un bateau transportant environ 157 personnes a chaviré au large des côtes du Yémen - par mauvais temps.
Les autorités éthiopiennes ont averti à plusieurs reprises que l'immigration clandestine et la traite des êtres humains détruisaient des vies tout en constituant une menace croissante pour la sécurité nationale.
01:25
La Grèce durcit sa politique en matière de demande d'asile
00:48
Au moins 69 migrants morts dans un naufrage au large de la Mauritanie
Aller à la video
Rwanda : premier transfert de migrants expulsés des USA
01:11
USA : les vols d'expulsion de migrants atteignent des sommets record
00:02
USA : refusant d’être expulsé en Ouganda, un Salvadorien demande l'asile
02:01
Les Ougandais s'inquiètent de l'arrivée annoncée des migrants refoulés des USA