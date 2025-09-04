Congo : Sassou-Nguesso rencontre Poutine en Chine

Le président russe Vladimir Poutine a rencontré mercredi les dirigeants du Vietnam et de la République du Congo, lors de sa visite en Chine pour assister aux célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

M. Poutine s'est entretenu avec Denis Sassou-Nguesso, président de la République du Congo, et Luong Cuong, président du Viêt Nam, à la maison d'hôtes d'État Diaoyutai, après avoir assisté à un important défilé militaire au cœur de la capitale chinoise.

M. Poutine a déclaré que le Congo était l'une des principales priorités de son pays en Afrique et que les relations avec le Viêt Nam s'étaient transformées en "relations d'alliance fondées sur un soutien mutuel fraternel" au fil des ans.

Le dirigeant russe a également rencontré le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, à Pékin.