ONU : les coupes budgétaires américaines menacent les missions de paix

Les missions de maintien de la paix des Nations Unies font face à une pression financière accrue. Les récentes coupes budgétaires américaines menacent leur capacité à protéger les civils dans des régions critiques comme le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo.

Un porte-parole de l'ONU a averti mardi que ces contraintes pourraient avoir des conséquences graves.

La semaine dernière, le président Donald Trump a annulé 4,9 milliards de dollars d'aide étrangère, affectant notamment 800 millions de dollars destinés au maintien de la paix pour 2024 et 2025.

Pour 2026, la Maison-Blanche propose même de supprimer entièrement ce financement, critiquant les échecs de certaines opérations.

Les États-Unis, contributeur principal avec 27 % du budget de 5,6 milliards de dollars dédié au maintien de la paix, semblent fragiliser un système déjà sous tension.

Face à cette situation, l'ONU appelle ses membres à honorer leurs contributions. Actuellement, 11 missions de paix sont actives, mais une crise de liquidités pèse lourdement.

L'administration Trump justifie ces coupes par des inefficacités et des abus allégués, affirmant que cela pourrait initier des réformes nécessaires au sein de l'ONU.

De son côté, le Secrétaire général António Guterres s'efforce d'améliorer l'efficacité des opérations onusiennes en cette année de crise, marquant le 80e anniversaire de l'organisation.