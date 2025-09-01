Australie : un homme arrêté pour avoir percuté le consulat russe

Un homme a été arrêté lundi 1er septembre après avoir foncé avec son véhicule dans les grilles du consulat de Russie à Sydney.

Deux officiers de police ont été légèrement blessés et soignés par des ambulanciers, selon le communiqué de la police australienne.

Appelée à 8 heures du matin au consulat de la banlieue de Woollahra, pour un véhicule non autorisé garé dans l'allée.

La police, rendue, illico presto sur les lieux, a tenté de raisonner le conducteur, mais ce dernier n’a pas coopéré.

Au volant de sa Toyota Kluger, il s’est précipité sur les portes du consulat.

C'est finalement sur la pelouse près d'un mât de drapeau que le SUV s'est immobilisé.

Un homme de 39 ans a été arrêté. Et la police n'a laissé filtrer aucun autre détail sur ses potentielles motivations, ni sur les charges qui pourraient être retenues contre lui.

L'ambassade de Russie à Canberra, capitale de l'Australie, n'a pas répondu à une demande de commentaire.