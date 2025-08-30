Bienvenue sur Africanews

Moscow Fashion Week : plus de 200 créateurs venus du monde entier

Une mannequin porte une création de la marque russe Mandragora lors d'un défilé à la Fashion Week de Moscou, le vendredi 29 août 2025.   -  
By Ali Bamba

Russie

La Semaine de la mode de Moscou s'est poursuivie dans la capitale russe, avec des défilés de marques nationales et internationales telles qu'Inniki, originaire de la région russe de Yakoutie (Extrême-Orient), et la maison de couture chinoise Subai.

Cette année, plus de 200 créateurs originaires de pays tels que l'Afrique du Sud, l'Arménie, le Brésil, la Chine, le Guatemala, l'Inde, le Nicaragua et la Turquie ont participé à cet événement.

La créatrice Isabella Dordosova d'Inniki a déclaré que sa collection était inspirée d'un conte pour enfants.

La collection s'appellera "Five Eyes" - il s'agit d'une amulette yakoute, considérée comme la plus puissante. J'ai également été inspirée par le conte de fées "Buratino" (version russe de "Pinocchio"). Comme vous pouvez le voir, Alice, le renard, se tient debout dans un manteau de fourrure. Nous avons également des ornements et des fourrures, ainsi que des vêtements de modèles futuristes.

Ma Guai, de Subai, a déclaré que la culture chinoise était au premier plan de sa collection, qui, espère-t-elle, jettera "un pont entre la Chine et la Russie". En même temps, c'est aussi une plateforme pour nos échanges culturels".

