Nigeria : au moins 2 personnes tuées par des "bandits" dans le nord-ouest

Deux personnes ont été tuées par des hommes armés au Nigeria, tandis que plus de 100 autres ont été enlevées dans l'État de Zamfara, selon un rapport par Reuters, qui cite une source locale.

Parmi les personnes kidnappées se trouvent des femmes et des enfants. Les habitants de la région redoutent d'autres attaques des assaillants, souvent désignés comme des bandits, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

La récurrence des attaques des groupes armés dans la région nourrit également cette appréhension. Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, est devenu en effet l’épicentre des exactions des bandes armées.

Pour tenter d'inverser la tendance, l'armée est très active dans la région depuis 2015. Elle est soutenue par des forces d’auto-défense. Mais la riposte est jugée mitigée.