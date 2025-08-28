Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nigeria : au moins 2 personnes tuées par des "bandits" dans le nord-ouest

Les forces de sécurité devant une école secondaire publique pour filles, dans l'État de Zamfara, au nord du Nigeria, le 28 février 2021.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Lagos

Deux personnes ont été tuées par des hommes armés au Nigeria, tandis que plus de 100 autres ont été enlevées dans l'État de Zamfara, selon un rapport par Reuters, qui cite une source locale.

Parmi les personnes kidnappées se trouvent des femmes et des enfants. Les habitants de la région redoutent d'autres attaques des assaillants, souvent désignés comme des bandits, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. 

La récurrence des attaques des groupes armés dans la région nourrit également cette appréhension. Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, est devenu en effet l’épicentre des exactions des bandes armées.  

Pour tenter d'inverser la tendance, l'armée est très active dans la région depuis 2015. Elle est soutenue par des forces d’auto-défense. Mais la riposte est jugée mitigée.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.