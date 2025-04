Afrique du Sud : un pasteur américain enlevé retrouvé sain et sauf

Un pasteur américain enlevé la semaine dernière par des hommes armés et masqués pendant un sermon dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud a été secouru mardi après que trois de ses ravisseurs ont engagé des échanges de tirs avec des policiers et ont été tués, a rapporté la police mercredi.

Le citoyen américain de 45 ans, Josh Sullivan, originaire du Tennessee, était basé dans la branche Motherwell township de l'église baptiste Fellowship depuis 2018 aux côtés de sa femme et de ses deux enfants.

Le missionnaire a été brusquement enlevé jeudi soir lorsque quatre hommes ont fait irruption dans l'église baptiste Fellowship à Motherwell. Ils ont volé deux téléphones portables à des membres de la congrégation avant de saisir Sullivan du haut de la chaire et de l'emmener hors du bâtiment. Son camion a été retrouvé abandonné quelques heures plus tard.

L'enquête a été confiée à un groupe de travail composé de plusieurs agences, dont l'unité antigang et l'unité de lutte contre la grande criminalité organisée. Mardi soir, ils se sont approchés du lieu où ils soupçonnaient Sullivan d'être détenu, une maison située à KwaMagxaki, Gqeberha, à environ 20 minutes de route de l'église baptiste.

Selon la police, une fusillade s'est engagée lorsque des suspects se trouvant dans une voiture garée à l'extérieur de la maison ont tenté de s'enfuir et ont commencé à leur tirer dessus. Trois suspects non identifiés ont été tués, a indiqué la police.

"La victime a été retrouvée à l'intérieur du véhicule à partir duquel les suspects avaient lancé leur attaque", a déclaré le lieutenant-colonel Avele Fumba dans un communiqué. "Miraculeusement indemne, il a été immédiatement examiné par le personnel médical et se trouve actuellement dans un excellent état."

Le nombre d'enlèvements en Afrique du Sud a augmenté de 264 % au cours de la dernière décennie, selon les données de la police.

Selon l'Institute of Security Studies (ISS), un groupe de réflexion spécialisé sur l'Afrique, l'enlèvement est devenu une tactique essentielle dans les vols à main armée et les détournements de voitures. Dans son dernier rapport sur l'Afrique, l'ISS note que moins de 5 % des enlèvements en Afrique du Sud donnent lieu à des demandes de rançon.

Depuis sa libération, M. Sullivan, qui se décrit comme un "missionnaire implanteur d'églises" sur son site web personnel, a retrouvé sa femme Meagan et leurs deux enfants.

Un certain Tom Hatley, que M. Sullivan décrit sur son blog personnel comme le pasteur de son enfance et de sa formation, a publié une photo de M. Sullivan et de sa famille sur Facebook. Expliquant qu'il avait reçu "le feu vert pour le faire savoir", M. Hatley a déclaré : "Josh a été libéré".

"Merci pour votre soutien et vos prières. S'il vous plaît, ne cessez pas de prier pour les Sullivan", peut-on lire dans son message. "De plus, merci de respecter la vie privée des Sullivan et de leurs parents. Beaucoup de gens aiment les Sullivan, et ils vous aiment en retour, mais donnez-leur un peu de temps".