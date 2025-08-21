En Tunisie, climat tendu face à une mobilisation syndicale contre le régime

L'UGTT, un puissant syndicat en Tunisie, a appelé à une mobilisation massive contre le régime de Kaïs Saïed et des tentatives de la part du gouvernement de limiter le pouvoir du syndicat, selon ce dernier, le 21 août. La mobilisation risque d'attirer la colère du président tunisien.

L'heure semble être à la confrontation en Tunisie. L'Union générale tunisienne du travail (UGTT), un syndicat important et l'un des derniers organismes à défier ouvertement le gouvernement de plus en plus répressif du président Kaïs Saïed, appelle à la manifestation pour jeudi, 21 août.

Le but de la mobilisation : protéger les droits des travailleurs et dénoncer les tentatives du pouvoir d'intimider et de limiter l'action syndicale, l'UGTT étant devenue la cible du régime depuis début août, selon le syndicat.

Le 7 août, plusieurs centaines de partisans du président se sont rassemblés devant le siège de l'UGTT, accusant le syndicat de "corruption" et de "dilapider l'argent du peuple". A son tour, l'UGTT a dénoncé une "tentative d'assaut" sur son siège, ce qui a été nié par le président tunisien le lendemain, prenant parti pour les manifestants dans une vidéo publié sur sa page Facebook.

L'UGTT est devenue une cible importante pour le président Saïed au fur et à mesure que le chef d'Etat cherche à fortifier son emprise sur le pays et les institutions publiques. Le syndicat a notamment joué un rôle primordial dans les mobilisations lors de la transition démocratique suivant la révolution tunisienne en 2011. Avec trois autres associations, le syndicat a reçu le prix Nobel de la Paix pour ces efforts en 2015.

En vue de la manifestation de jeudi, plusieurs structures syndicales, dont notamment celle du secteur de la santé, ont été appelés à manifester ensemble avec l'UGTT.

A l'international, des syndicats de travailleurs français, dont la CFDT et la CGT, ont déclaré leur solidarité avec leur homologues tunisiens.

La manifestation est prévue pour le 21 août à la place Mohamed Ali El Hammi, à Tunis.