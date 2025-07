Angola : au moins 4 morts et 500 arrestations dans des manifestations

En Angola, les manifestations contre la hausse des prix des carburants ont fait quatre morts à Luanda la capitale, selon la police. Mardi, les autorités ont annoncé l'arrestation de plus de 500 au cours de deux jours de protestations.

Les manifestations ont éclaté lundi suite à la décision du gouvernement, au début du mois, d'augmenter le prix du diesel de plus de 30 %, ce qui a entraîné de fortes hausses de prix pour les minibus-taxis qui sont le moyen de transport préféré de nombreux Angolais.

Selon un communiqué de la police, des centaines d'arrestations ont été effectuées dans le cadre d'émeutes, d'actes de vandalisme et de pillages de magasins. Des voitures et des bus ont été endommagés et des routes ont été bloquées.

Quatre personnes ont été tuées dans les troubles, a déclaré mardi le porte-parole de la police, Mateus de Lemos Rodrigues. Le communiqué de la police indique que l'ordre a été rétabli dans la plupart des quartiers de la ville.

Des manifestations similaires contre la hausse des prix des carburants ont eu lieu au début du mois, et Human Rights Watch a accusé la police d'avoir eu recours à une force excessive contre ce qui était une manifestation largement pacifique.

Les forces de sécurité ont souvent été accusées de réprimer les manifestations en Angola, où le parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, est au pouvoir depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis que le pays a obtenu son indépendance du Portugal en 1975.