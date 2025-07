Manifestations au Togo : le deuil des familles de victimes

La cour familiale où Jacques Koami Koutoglo jouait au football avec ses cousins dans un quartier populaire de la capitale du Togo est aujourd'hui silencieuse. Le ballon qu'il brandissait autrefois est dégonflé à côté d'un fagot de bois de chauffage.

"Jacques est mort pour le Togo", a déclaré son oncle, Koutoglo Kossi Mawuli, les yeux lourds de chagrin. Le jeune homme de 15 ans fait partie des nombreuses personnes qui ont trouvé la mort lors des manifestations de masse organisées dans ce pays d'Afrique de l'Ouest pour protester contre les changements constitutionnels dont beaucoup craignent qu'ils ne renforcent l'emprise du président Faure Gnassingbé sur le pouvoir et ne prolongent une dynastie au pouvoir qui dure depuis plus d'un demi-siècle.

Faure Gnassingbé, 59 ans, qui dirige le pays depuis 2005 après la mort de son père, a prêté serment en tant que président du Conseil des ministres en mai. L'organe exécutif a été créé l'année dernière sans préavis par un parlement dont le mandat venait d'expirer, et Faure Gnassingbé a rapidement signé le changement constitutionnel malgré les protestations de l'opinion publique. Le nouveau rôle n'est pas limité dans le temps et Faure Gnassingbé peut rester en poste indéfiniment.

Répression

Des groupes de la société civile locale et des influenceurs des médias sociaux avaient appelé à des manifestations le mois dernier, après que le gouvernement eut annoncé une répression des manifestations. De nombreux jeunes Togolais s'inspirent des récents soulèvements en Afrique de l'Ouest, où les mouvements de jeunesse ont remis en cause des régimes bien établis.

Koutoglo venait de terminer ses études secondaires et attendait avec impatience les résultats de ses examens. Il rêvait de devenir footballeur et passait ses soirées à s'entraîner. Il aidait souvent à la cafétéria de son oncle pendant les vacances scolaires.

Le matin du 26 juin, jour des manifestations, il a disparu.

"Comme notre famille est grande et pleine de cousins, nous avons supposé qu'il était avec quelqu'un d'autre", a déclaré Mawuli. Mais lorsque le soir est arrivé et que le garçon n'est pas revenu, le malaise s'est transformé en panique.

Arrestations arbitraires

Le lendemain, un pêcheur a découvert un corps flottant dans la lagune, à une centaine de mètres de leur maison. La famille s'est précipitée sur les lieux. Il s'agissait de Koutoglo. Son visage était couvert d'ecchymoses et du sang coulait de son nez.

"Il n'a participé à aucun rassemblement", a déclaré Mawuli. "Il a dû paniquer en entendant les gaz lacrymogènes et les coups de feu. Il a été pris dans le chaos."

Des groupes de la société civile affirment qu'au moins cinq personnes, dont Koutoglo, sont mortes pendant les manifestations et que des dizaines ont été blessées. Ils accusent les forces de sécurité d'avoir procédé à des arrestations arbitraires, d'avoir agressé des civils à l'aide de matraques et de cordes, et d'avoir pillé ou vandalisé des biens privés.

Dans le quartier de Koutoglo, Bè, une partie de Lomé densément peuplée et historiquement agitée, des témoins ont décrit des forces de sécurité pourchassant des jeunes, jusque dans des maisons privées. "Ils sont entrés dans notre cour. Ils ont tiré des gaz. Ils ont battu des gens", a déclaré un voisin.

Morts violentes

Koutoglo a été enterré rapidement, conformément aux coutumes locales concernant les morts violentes. Les autres victimes ont été emmenées à la morgue. L'oncle de Koutoglo a déclaré que la famille avait l'intention de porter plainte et d'exiger une enquête indépendante sur la mort de son neveu.

"Vous ne pouvez pas battre nos enfants à mort et attendre de nous que nous restions silencieux. Nous sommes fatigués", a-t-il déclaré.

Des groupes de la société civile ont déclaré que le système judiciaire n'avait procédé à aucune arrestation et n'avait pas demandé d'autopsie. "Ces actes, d'une cruauté indicible, constituent un crime d'État. Les auteurs ont frappé sans retenue et tué sans distinction", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Dans une déclaration lue à la télévision publique, le gouvernement togolais a reconnu que des corps avaient été repêchés dans la lagune de Bè et le lac Akodessewa, mais a déclaré que les victimes étaient mortes par noyade. Le gouvernement a déclaré qu'il y aurait une enquête plus approfondie.

Vies fauchées

Au Togo, le nom de Koutoglo est venu s'ajouter à la longue liste des jeunes vies fauchées dans des moments de tension nationale. "Ce n'est pas la première fois", a déclaré Mawuli. "En 2017, des enfants sont morts aussi. C'est comme si rien ne changeait. Mais cette fois-ci, nous refusons de rester silencieux."

En 2017 et 2018, des manifestations de masse ont remis en question le long règne du président Faure Gnassingbé. Une répression gouvernementale a fait au moins 16 morts, dont des adolescents. À ceux qui manifestent encore, Mawuli a envoyé un message de solidarité : "N'abandonnez pas. Ce combat est celui de nos enfants. Pour Jacques. Pour nous tous."

De nouvelles manifestations sont prévues les 16 et 17 juillet.

Fabien Offner, chercheur à Amnesty International, a déclaré que le Togo dispose d'une "architecture répressive" qui a normalisé les arrestations arbitraires, les passages à tabac et l'impunité. "C'est devenu une routine", a-t-il déclaré. "L'absence de réaction mondiale ne fait qu'aggraver la crise."

Abus systémiques

Le porte-parole du gouvernement, Gilbert Bawara, a défendu l'approche de l'État. Il a déclaré aux journalistes que les récents changements constitutionnels avaient suivi les procédures appropriées et a rejeté les allégations d'abus systémiques.

"S'il y a des griefs, qu'ils soient traités par les voies légales", a-t-il déclaré.

Mais avec des personnalités de l'opposition mises à l'écart, des institutions dominées par le parti au pouvoir et des élections largement considérées comme entachées d'irrégularités, les critiques disent que ces voies n'offrent que peu d'espoir.