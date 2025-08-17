Israël : manifestations pour la libération des otages du Hamas

Le Premier ministre d'Israël a déclaré que l'armée israélienne avait frappé des centrales électriques au Yémen ainsi que des cibles à Gaza et au Liban au cours de ces dernières 24 heures. Dimanche, Benjamin Netanyahu, est revenu sur ses conditions pour l'arrêt des hostilités.

"Le maintien de notre contrôle sécuritaire sur la bande de Gaza n'est qu'une de nos conditions pour mettre fin à la guerre, conditions que le Hamas refuse d'accepter. Nous insistons non seulement pour que le Hamas désarme, mais aussi pour qu'Israël mette en œuvre le désarmement de la bande de Gaza au fil du temps en prenant des mesures continues contre toute tentative d'armement et d'organisation de la part d'un élément terroriste", déclare Benjamin Netanyahu, Premier ministre israélien.

Des manifestations ont éclaté en Israël, pour réclamer la conclusion d'un accord afin d'obtenir la libération des otages détenus par le Hamas.

"Aujourd'hui, ceux qui appellent à la fin de la guerre sans vaincre le Hamas ne font pas que renforcer la position du Hamas et retarder la libération de nos otages, ils font également en sorte que les horreurs du 7 octobre se répètent encore et encore, et que nos fils et nos filles aient à se battre encore et encore dans une guerre sans fin. Par conséquent, tant pour faire avancer la libération de nos otages que pour faire en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël, nous devons achever la tâche et vaincre le Hamas. Et c'est exactement la décision du cabinet qui a été prise la semaine dernière. Nous sommes déterminés à la mettre en œuvre", ajoute le Premier ministre israélien.

La police a déclaré avoir interpellé 32 personnes dans le cadre de cette protestation nationale, l'une des plus violentes depuis le tollé provoqué par la mort de six otages à Gaza en septembre dernier.