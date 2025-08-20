Bienvenue sur Africanews

L'Ouganda dément la conclusion d'un accord migratoire avec les USA

By Rédaction Africanews

Etats-Unis

 

En quête de pays tiers pour l’accueil de migrants illégaux menacés d’expulsion les États-Unis auraient conclu un accord avec le Honduras a rapporté CBS News mardi citant des documents internes du gouvernement américain.  

Selon le même media, Washington a aussi obtenu le feu vert de l’Ouganda. Kampala aurait posé cependant une condition : les expulsés doivent montrer patte blanche. Ne pas avoir notamment d’antécédents judiciaires. 

Des informations démenties mercredi par les autorités ougandaise. Le chef de la diplomatie du pays d’Afrique de l’Est cité par l’agence Reuters affirme que son pays n’a pas conclu un tel accord et ne disposait pas d’infrastructures nécessaires pour l’accueil des migrants illégaux. 

Depuis son retour aux affaires en janvier, Donald Trump a lancé un vaste programme de lutte contre l’immigration.

