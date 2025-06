Libye : l'ONU appelle à mieux faciliter les opérations humanitaires

Les représentants des Nations Unies ont discuté de la situation en Libye lundi, alors que l'on s'inquiète du manque d'aide humanitaire dans ce pays en proie à la violence.

« J'ai le plaisir de vous informer que le 20 juin, le Comité international de suivi du processus de Berlin sur la Libye, le CFI-L, s'est réuni à Berlin sous les auspices de la République fédérale d'Allemagne et de l'UNSMIL, se réunissant à nouveau pour la première fois après une interruption de quatre ans. Cette réunion a marqué un tournant important dans la redynamisation de la coordination internationale sur la Libye et dans la consolidation du soutien international aux efforts des Nations unies pour faire avancer un processus politique , a expliqué Hanna Serwaa Tetteh, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Libye et Chef de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye.

Lors de la clôture de la session, Carolyn Rodrigues-Birkett, ambassadrice et représentante permanente de la Guyane auprès des Nations unies, a également souligné que le changement climatique était une autre menace à surveiller en Libye.

« Les impacts de l'inondation de 2023 à Derna, causée par la tempête Daniel, ont été aggravés par le manque de gouvernance, l'insuffisance des infrastructures et le manque de préparation. Compte tenu de ces défis, les donateurs conjoints appellent les autorités libyennes et les partenaires de développement à, d'une part, travailler à la mise en place d'un budget unifié et, d'autre part, investir dans la modernisation des barrages et d'autres infrastructures pertinentes. Les modèles climatiques suggèrent que la région méditerranéenne se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne mondiale. L'augmentation de la température de l'air s'accompagne d'une diminution de la capacité de rétention de l'eau. La modernisation des barrages libyens est donc essentielle », a déclaré Carolyn Rodrigues-Birkett, ambassadrice, représentante permanente auprès des Nations unies, Guyane .

La Cheffe de la Mission d'appui des Nations Unies en Libye, a ajouté que "des preuves émergentes indiquent de graves violations des droits de l'homme" dans le pays, notant que les conflits perturbent les opérations onusiennes humanitaires et de développement.