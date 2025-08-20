Kenya : inauguration d'un nouveau temple Rastafari

Bien qu'elles aient été la cible de stéréotypes défavorables, les congrégations rastafaries du Kenya semblent se développer. À Nairobi, la capitale, ils ont célébré leur foi par des prières et des chants dans un nouveau lieu de culte.

Cet événement rare - l'ouverture d'un tabernacle fait de poteaux de bois et couvert de tôles de fer - illustre l'expansion des rangs des rastafaris au Kenya, selon les membres de cette congrégation.

Ce n'est que récemment que le Kenya a accepté le rastafari comme religion légitime.

Le tournant s'est produit en 2019, lorsqu'une écolière a été expulsée pour avoir refusé de couper ses dreadlocks, symbole de la religion.

La Haute Cour, puis la Cour suprême ont statué que Rastafari était une religion légitime qui devait être protégée.

Les rastafaris sont membres d'un mouvement lancé en 1930 lors du couronnement du Ras Tafari Mekonnen d'Éthiopie en tant qu'empereur Hailé Sélassié Ier.

Les rastafaries pensent que Sélassié est la dernière incarnation du Jésus biblique.

Pour les rastafaries, l'Éthiopie était un symbole de fierté pour sa résistance ininterrompue aux colonisateurs et Sélassié était Jah, la divinité.

Sélassié a été renversé en 1974 par un coup d'État mené par une junte militaire. Il est mort un an plus tard. Mais le mouvement rasta inspiré par sa montée en puissance se poursuit dans des pays allant des États-Unis au Ghana.

Une réligion anti-coloniale et pacifique

Au Kenya, le Rastafari est organisé en trois "mansions" ou branches : Nyahbinghi, Bobo Ashanti et Les Douze tribus d'Israël.

Les "mansions" représentent des petits groupes de rastafaries qui se réunissent pour célébrer leur culte dans des structures semi-permanentes faites de poteaux et couvertes de feuilles de fer.

Le rastafari Fedrick Wangai, 26 ans, explique pourquoi il s'est tourné vers le mouvement.

Il déclare : "Pour ma part, j'ai grandi dans une fondation chrétienne qui m'a amené à remettre en question la foi parce qu'elle a été créée par l'homme blanc, c'est-à-dire le maître colonial qui a colonisé mes ancêtres. Grandir dans cette religion a été très difficile pour moi parce que la religion, comme je peux le dire, a apporté la division au sein du peuple noir."

Les rastafaries du monde entier sont réputés pour leur spiritualité afrocentrique unique et sont généralement connus pour être des défenseurs de la paix. Ils s'opposent à l'oppression et s'intéressent à la musique et à l'art. Le chanteur de reggae jamaïcain Bob Marley était un célèbre rastafari.

Un mouvement face à la discrimination

Christine Wanjiru est également membre d'une congrégation rastafari.

Elle explique que les rastafaries faisaient l'objet d'une discrimination ouverte dans tous les domaines de la vie.

"La plupart des gens n'ont jamais considéré Rastafari comme une bonne chose ou une chose spirituelle. Nous avons connu beaucoup d'épreuves et de tribulations à l'époque. Des membres de la famille au gouvernement, en passant par la police, tout y passait. En fait, nous avons même été victimes de discrimination, nous n'avons pas été employés, nous avons manqué d'emplois et tout le reste. Mais nous avons enduré et nous sommes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, Rastafari est meilleur et de plus en plus de frères ont reçu cette lumière et sont venus à Rastafari. Au Kenya, nous avons beaucoup de Rastafari de toutes les mansions", dit Wanjiru.

Il y a encore des défis à relever, notamment ceux qui découlent d'une mauvaise compréhension de la religion. Dans toute l'Afrique de l'Est, les rastafaris sont souvent stéréotypés comme étant paresseux et s'adonnant à des substances interdites telles que la marijuana.

Connue sous le nom de ganja, la marijuana est un élément important des cérémonies religieuses.

Ng'ang'a Njuguna est un aîné rastafari de Nyabingi Mansion : "Rastafari n'est pas une religion à proprement parler, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie spirituelle, car, selon Haile Selassie, ce qu'est la religion, ce sont des règles et des règlements qui ont été établis pour guider les gens afin qu'ils puissent grandir dans la spiritualité. La religion n'est donc pas une fin en soi, elle est destinée à aider les gens à atteindre un niveau spirituel. C'est pourquoi les Rastafari sont des gens spirituels. C'est pourquoi nous sommes en contact avec la nature, avec les animaux, avec tous les êtres vivants, parce que Rastafari est entièrement tourné vers le monde spirituel."

Selon lui, le mode de vie des Rastafari séduit les jeunes.

"Nous nous sommes rendu compte qu'un grand nombre de personnes sont prêtes, en particulier la jeune génération. Ils arrivent avec ce feu, ils aiment la façon dont les Rasta se comportent, la façon dont les Rastafari vivent, notre régime alimentaire, notre art et nos compétences. Et aussi parce que cette génération est comme une quatrième génération. Les personnes âgées d'environ 20 ans sont comme nos ancêtres qui se sont réincarnés et la guerre qu'ils menaient à l'époque est la même que celle que nous menons aujourd'hui. C'est donc le même esprit qui revient et qui cherche une voie positive, et la seule voie positive à laquelle ils s'identifient est Rastafari", explique Njuguna.

On ne sait pas exactement combien de personnes s'identifient à Rastafari au Kenya, un pays dominé par les chrétiens et les musulmans.