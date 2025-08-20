Israël ordonne le rappel de 60 000 réservistes pour la prise de Gaza-City

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a donné mercredi son feu vert à l’assaut de Gaza-City, conformément au plan approuvé début août par le cabinet de sécurité présidé par le Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Ce plan prévoit de s’emparer de Gaza-City et des camps de réfugiés voisins, de sécuriser l’ensemble du territoire palestinien, de libérer les otages et de désarmer le Hamas.

Dans le cadre de cette offensive, Israël Katz a ordonné le rappel de 60 000 réservistes. Depuis plus d’une semaine, les frappes aériennes et les opérations au sol se sont intensifiées dans la région, considérée comme l’un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien.

Après plus de vingt-deux mois de conflit, l’armée israélienne contrôle désormais environ 75 % du territoire palestinien.

Cette décision intervient deux jours après l’annonce par le Hamas de son acceptation d’une nouvelle proposition de trêve, portée par l’Égypte, le Qatar et les États-Unis, pour une période de soixante jours, assortie de la libération des otages en deux étapes.

Israël n’a pour l’instant pas réagi officiellement, mais une source gouvernementale a confirmé que la politique de Netanyahou reste inchangée : le gouvernement continue « d’exiger la libération de tous les otages conformément aux principes fixés par le cabinet pour mettre fin à la guerre ».

« Nous sommes dans la phase décisive finale contre le Hamas et nous ne laisserons aucun otage derrière nous », a-t-elle ajouté.

Le Qatar a salué la réponse « très positive » du Hamas et a souligné que la proposition reprenait « presque intégralement » un plan américain accepté précédemment par Israël. Selon la radio publique israélienne Kan, ce plan prévoit la libération de dix otages vivants et la restitution des dépouilles de dix-huit autres en échange d’une trêve de soixante jours, suivie de négociations destinées à mettre fin au conflit.