Guerre Israël-Hamas : Tsahal ferme les locaux d'Al Jazeera en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont fait irruption tôt le dimanche dans les locaux du réseau d'information par satellite Al Jazeera en Cisjordanie occupée par Israël. Elles ont ordonné la fermeture du bureau dans le cadre d'une campagne de plus en plus vaste menée par Israël contre la chaîne financée par le Qatar.

La chaine qui couvre la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Al Jazeera a diffusé en direct sur sa chaîne en langue arabe des images de troupes israéliennes ordonnant la fermeture du bureau pendant 45 jours. Cette décision fait suite à un ordre extraordinaire émis en juillet, qui a vu la police israélienne faire une descente dans les locaux de diffusion d'Al Jazeera à Jérusalem-Est, y saisir du matériel, empêcher ses diffusions en Israël et bloquer ses sites web.

C'était la première fois qu'Israël fermait un organe d'information étranger opérant dans le pays. Cependant, Al Jazeera a continué à opérer en Cisjordanie occupée par Israël et dans la bande de Gaza, territoires que les Palestiniens espèrent avoir pour leur futur État.

Les forces israéliennes n'ont pas immédiatement pris acte de la fermeture. L'armée israélienne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de l'Associated Press. Al Jazeera a dénoncé cette décision tout en continuant d'émettre en direct d'Amman, en Jordanie voisine.

Les troupes israéliennes sont entrées dans le bureau et ont annoncé à un journaliste en direct qu'il serait fermé pendant 45 jours, précisant que le personnel devait quitter les lieux immédiatement. La chaîne a ensuite diffusé ce qui semblait être des troupes israéliennes arrachant une bannière sur un balcon utilisé par le bureau d'Al Jazeera. Al Jazeera a déclaré que cette bannière portait l'image de Shireen Abu Akleh, une journaliste américano-palestinienne abattue par les forces israéliennes en mai 2022.

La chaîne a rendu compte de la guerre entre Israël et le Hamas sans interruption depuis l'attaque transfrontalière initiale des militants le 7 octobre et a maintenu une couverture 24 heures sur 24 dans la bande de Gaza au milieu de l'offensive terrestre israélienne qui a tué et blessé des membres de son personnel.

Tout en incluant des reportages sur le terrain concernant les victimes de la guerre, sa branche arabe publie souvent des déclarations vidéo textuelles du Hamas et d'autres groupes militants de la région.

Cela a conduit des responsables israéliens, jusqu'au Premier ministre Benjamin Netanyahu, à affirmer que la chaîne avait « porté atteinte à la sécurité d'Israël et incité à la violence contre les soldats ». Ces affirmations ont été démenties avec véhémence par Al Jazeera, dont le principal bailleur de fonds, le Qatar, a joué un rôle clé dans les négociations entre Israël et le Hamas en vue de parvenir à un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre.