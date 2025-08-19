Burkina : la coordinatrice résidente de l'ONU déclarée persona non grata

Le Burkina Faso a déclaré la coordinatrice résidente des Nations Unies persona non grata.

Cette mesure a été prise par les militaires au pouvoir à la suite de la publication d’un rapport de l’Organisation des Nations Unies faisant état de violations à l’encontre d’enfants au Burkina Faso.

Dans communiqué, le porte-parole explique le nouveau statut de Carol Flore-Smereczniak en accusant les Nations Unies de faire des affirmations sans fondement dans le rapport. Il est également reproché à l’organisation internationale d’avoir préparé ce document sans avoir impliqué les autorités burkinabés. Intitulé « les enfants et les conflits armés au Burkina Faso », le rapport ne citerait aucune enquête ou décision de justice pertinentes.

Carol Flore-Smereczniak est donc déclarée persona non grata pour sa responsabilité dans la coprésidence de l’élaboration de ce rapport.

Elle avait été nommée coordinatrice résidente en juillet 2024.

En décembre 2022, la junte avait déclaré persona non grata une précédente coordonnatrice résidente de l’ONU au Burkina, l’Italienne Barbara Manzi.