Guerre Israël-Hamas : Tsahal approuve le plan de contrôle de Gaza

Le chef d'état-major israélien a approuvé le « cadre principal » du plan d'attaque pour la prise de la ville de Gaza.

Cette annonce d’Eyal Zamir intervient au lendemain de l’interview de Benjamin Netanyahou qui a affirmé que toute tentative de cessez-le-feu même partielle faisait désormais partie du passé, déclarant que les Palestiniens étaient autorisés à quitter la bande de Gaza avant l’entrée de l’armée israélienne dans la ville.

Israël a déclaré qu'il lancerait une nouvelle offensive et prendrait le contrôle de la ville de Gaza, qu'il avait conquise peu après le déclenchement de la guerre en octobre 2023 avant de se retirer.

Pour Israël, la guerre ne prendrait fin que lorsque tous les otages auraient été libérés et que le Hamas, dont le bastion est situé u cœur de la ville, se serait rendu. Le Premier ministre israélien a affirmé que même dans ce cas Israël maintiendrait un contrôle de Gaza.

Ces plans ont suscité une condamnation internationale et des critiques en Israël, et pourraient avoir pour but d'accroître la pression sur le Hamas pour qu'il parvienne à un cessez-le-feu. Les militants détiennent toujours 50 otages pris lors de l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre. Israël pense qu'une vingtaine d'entre eux sont encore en vie.

Le Hamas a dénoncé des incursions israéliennes « agressives » dans la ville de Gaza.

18 Palestiniens, auraient été tués mercredi par des bombardements et des tirs israéliens, dont onze qui attendaient de l’aide humanitaire selon la défense civile et des sources médicales.