Gaza : la Norvège amplifie son boycott d’investissements en Israël

Le fonds souverain norvégien a annoncé ce mardi sa décision d’amplifier le retrait de ses capitaux des entreprises israéliennes dû à la situation à Gaza.

Une mesure supplémentaire après l’annonce lundi de la rupture de tous ses contrats avec les gestionnaires de ses investissements dans ce pays et la vente de ses parts dans 11 entreprises israéliennes.

Une décision prise par la direction du fonds souverain en raison de la situation humanitaire qu'elle qualifie de catastrophique à Gaza et de l’intransigeance d’Israël.

Nicolai Tangen, PDG Norges Bank Investment Management a déclaré : « La situation en Cisjordanie et à Gaza s'est récemment détériorée. Nous aurions pu prendre auparavant certaines mesures qui auraient simplifié l'administration. »

Ce retrait fait également suite à un article publié le 4 juin par le quotidien norvégien Aftenposten révélant que ce fonds avait investi dans la société Bet Shemesh fabriquant les pièces de moteurs pour les avions de chasse israéliens.

Le fond souverain qui investit les bénéfices tirés du pétrole et du gaz norvégiens a déclaré qu'elle irait encore plus loin.

«Il est grave que l'on s'interroge sur le fonctionnement du système. Nous avons maintenant pris certaines mesures et nous travaillons sur d'autres mesures. » a-t-il déclaré.

à la fin du mois de juin, le plus grand fonds souverain au monde détenait des participations dans 61 entreprises israéliennes.

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, détient des investissements d’environ 1 900 milliards de dollars, soit environ 1,5 % du total mondial des actions cotées, répartis entre près de 9 000 entreprises dans plus de 70 pays.