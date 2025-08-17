Mali : Paris dénonce une violation de la convention de Vienne

La France a réagi aux accusations portées par la junte malienne contre un Français interpellé à Bamako.

Paris indique que le nommé Yann Vezilier est membre de l'ambassade de France au Mali et que les accusations portées contre lui sont "infondées".

Cet homme a été arrêté il y a quelques jours par les autorités du Mali et présenté comme faisant partie d'un groupe de personnes accusées d'avoir participé à un complot présumé visant à déstabiliser le pays d'Afrique de l'Ouest.

Le Ministère français des affaires étrangères a fait savoir qu'"un dialogue est en cours pour dissiper tout malentendu";

Ajoutant que l'arrestation de l'homme constituait une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Les relations autrefois étroites de la France avec ses anciennes colonies de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest se sont dégradées ces dernières années depuis l'arrivée de régimes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger.