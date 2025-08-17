Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Mali : Paris dénonce une violation de la convention de Vienne

Cette photographie non datée, distribuée par l'armée française, montre trois mercenaires russes dans le nord du Mali.   -  
Copyright © africanews
AP/AP
By Ali Bamba

Mali

La France a réagi aux accusations portées par la junte malienne contre un Français interpellé à Bamako.

Paris indique que le nommé Yann Vezilier est membre de l'ambassade de France au Mali et que les accusations portées contre lui sont "infondées".

Cet homme a été arrêté il y a quelques jours par les autorités du Mali et présenté comme faisant partie d'un groupe de personnes accusées d'avoir participé à un complot présumé visant à déstabiliser le pays d'Afrique de l'Ouest.

Le Ministère français des affaires étrangères a fait savoir qu'"un dialogue est en cours pour dissiper tout malentendu";

Ajoutant que l'arrestation de l'homme constituait une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

Les relations autrefois étroites de la France avec ses anciennes colonies de la région du Sahel en Afrique de l'Ouest se sont dégradées ces dernières années depuis l'arrivée de régimes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.