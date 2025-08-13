Mali : arrestation de l'ex-Premier ministre Choguel Kokalla Maïga

Au Mali, la vague d'arrestation se poursuit. Cette fois, c'est l'ancien Premier ministre du pays qui a été placé en détention provisoire, mardi, dans le cadre d'une enquête sur des allégations de "détournement de fonds publics" formulées dans un rapport d'audit, selon son avocat.

L'arrestation de Choguel Kokalla Maiga intervient quelques jours après que la junte a procédé à des dizaines d'arrestations dans le cadre d'un complot présumé dans les rangs de l'armée visant à renverser le pouvoir militaire.

En proie à des violences djihadistes et séparatistes, le Mali est dirigé par l'armée depuis les coups d'État successifs de 2020 et 2021.

Nommé Premier ministre à la suite du second coup d'État de 2021, Choguel Maiga a été démis de ses fonctions après avoir publiquement dénoncé le manque de clarté quant à la volonté des militaires d'organiser des élections dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le limogeage du Premier ministre Maïga en novembre 2024 semblait à l'époque confirmer la volonté de l'armée de renforcer son emprise sur le pouvoir, après avoir renoncé à la promesse de rendre les rênes aux civils avant la fin du mois de mars 2024.

La junte malienne s'est récemment octroyé un mandat présidentiel de cinq and renouvelable autant de fois que nécessaire sans élection.