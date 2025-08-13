Plongée au cœur d’un sanctuaire d’éléphants en Afrique du Sud

En Afrique du Sud, la réserve Adventures with Elephants propose une expérience inoubliable au plus près des pachydermes. Dès l’accueil, un guide raconte l’histoire des éléphants recueillis, puis invite les visiteurs à les approcher, les nourrir et découvrir leur fascinante nature.

Sean Hensman, directeur général du sanctuaire et de l’unité de conservation et de recherche Rory Hensman, explique : « Nous gérons un centre éducatif interactif. Nous avons ici un troupeau d’éléphants avec lesquels les visiteurs peuvent entrer en contact et apprendre à les connaître. Nous leur expliquons tout, de leur queue à leur trompe, soit toute leur anatomie. Mais surtout, nous menons des recherches sur les éléphants et toute une série de projets relatifs à la conservation et aux collectivités. »

Chaque 12 août, la Journée mondiale des éléphants rappelle la nécessité de protéger cette espèce emblématique. L’éléphant de savane d’Afrique, le plus grand animal terrestre, peut atteindre 6 tonnes pour un mâle adulte. Des structures comme l’Elephant Care Association of Southern Africa saisissent cette occasion pour mettre en avant les bonnes pratiques de soins.

Andrea Bouwer, directrice générale de l’association, précise : « Nous travaillons avec tous les centres d’élevage d’éléphants en semi-captivité d’Afrique australe. Nous formons le personnel aux meilleures pratiques et veillons à ce que les éléphants élevés par l’homme bénéficient des soins les plus adaptés. »

Avec 44 000 éléphants de savane, l’Afrique du Sud voit sa population croître, contrairement au déclin constaté ailleurs sur le continent. Un signe encourageant, fruit d’efforts de conservation, qui nourrit l’espoir pour l’avenir de ces géants.