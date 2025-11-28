Kenya : les éléphants s'adaptent au bruit des drones, selon une étude

La réaction étonnamment calme lorsqu'ils sont filmés et suivis par des caméras volantes pourrait ouvrir de nouvelles portes pour l'observation et l'étude des éléphants, selon l'organisation Save The Elephants.

Les éléphants ont peur des abeilles et, auparavant, le bourdonnement d'un drone les faisait fuir.

Mais avec l'amélioration de la technologie et la diminution du bruit des drones, les défenseurs des éléphants ont pu utiliser ces appareils pour observer et suivre les animaux.

Auparavant, l'utilisation des drones pour la conservation des éléphants reposait principalement sur leur pouvoir de perturbation : les éléphants les fuyaient toujours, ce qui faisait des drones un outil utile pour chasser les éléphants des terres cultivées.

Aujourd'hui, de nouveaux travaux publiés par Save the Elephants (STE) et l'Université d'Oxford montrent que les éléphants peuvent apprendre à ignorer les machines.

Cette découverte pourrait transformer la manière dont les scientifiques et les défenseurs de l'environnement surveillent la faune.

"Tout ce que nous avons fait avec cet article, c'est montrer que les éléphants ne fuient pas nécessairement les drones et ne sont pas effrayés par eux. Si vous pilotez un drone correctement, en hauteur et en douceur, il peut constituer une plateforme d'observation des éléphants à laquelle ils répondent sans réaction excessive", explique Frank Pope, directeur général de Save The Elephants.

"Notre article montre que même lorsque les éléphants réagissent au drone dans un premier temps, cette réaction s'estompe très rapidement. Et même au cours d'un seul vol de drone, leur comportement revient à la normale. Par conséquent, les études futures portant sur le comportement des éléphants à partir de cette plateforme peuvent être considérées comme un comportement naturel", ajoute-t-il.

Depuis des décennies, les interactions avec les éléphants sont observées à côté d'eux, dans des véhicules ou, dans certains cas, sur des plates-formes.

Ces dernières années, les drones, ou véhicules aériens sans pilote (UAV), sont devenus de plus en plus importants pour la recherche.

Mais on craignait que les drones ne perturbent les éléphants.

Dans le "monde des éléphants", nous nous sommes beaucoup intéressés aux drones. Que pouvons-nous faire avec eux, comment peuvent-ils nous aider ? La première application a consisté à aider les agriculteurs dont les éléphants s'introduisent dans leurs terres cultivées, et c'est un travail très dangereux que d'éloigner les éléphants de ces terres. Et comme nous savons que les éléphants ont peur des abeilles et qu'ils n'aiment pas le bruit des abeilles, les drones sont un très bon moyen d'éloigner les éléphants des cultures. Tout le monde s'est donc mis en tête que les éléphants devaient avoir peur des drones, mais il s'avère que ce n'est pas le cas et c'est la raison pour laquelle cette nouvelle voie de recherche a été ouverte", explique M. Pope.

Aujourd'hui, les drones offrent une toute nouvelle perspective sur ce qui se passe au sein d'un troupeau.

Selon l'étude, cela permettra aux chercheurs d'observer pour la première fois comment les individus d'un groupe d'éléphants interagissent dans différentes situations.

Les caméras embarquées et les capteurs intégrés recueillent de grandes quantités de données - des données essentielles pour les chercheurs.

"Ce qui est extraordinaire avec ces drones, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une caméra avec une caméra dans le ciel, mais qu'ils sont équipés de toutes sortes de capteurs supplémentaires qui vous aident à localiser le drone dans le temps et l'espace, afin que vous ayez une idée exacte de l'endroit où se trouve votre drone. Il est également équipé d'un télémètre laser qui vous permet de savoir exactement à quelle hauteur vous vous trouvez. Il dispose également d'un système de panoramique et d'inclinaison très précis qui permet de savoir où se trouvent les éléphants dans le cadre. Nous sommes donc en train de créer un outil qui nous permettra d'analyser les séquences filmées par ce drone avec les éléphants qui se comportent naturellement en dessous. Cet outil peut désormais indiquer les positions GPS réelles de chacun des individus, des éléphants, dans le cadre pour chacune des images de la vidéo, et à partir de là, nous pouvons dériver un grand nombre de données comportementales très riches sur ce qui se passe dans le troupeau", explique M. Pope.

Une fois les données recueillies par les drones, un logiciel doté d'une intelligence artificielle peut rechercher des modèles qui, jusqu'à présent, ont échappé aux chercheurs humains.

"Je pense que le contexte plus large de ce projet est que nous devons améliorer la façon dont nous obtenons des données sur la nature sous forme numérique afin de mieux la comprendre à grande échelle. La nature est incroyablement compliquée. L'une des bonnes nouvelles de l'intelligence artificielle est qu'elle va nous permettre de mieux comprendre ces paysages multivariés et ce qui varie avec ce qui varie d'une bien meilleure manière. Elle va nous ouvrir l'esprit sur ce qui se passe dans ces paysages", déclare M. Pope.

Dans le cadre de cette nouvelle étude, publiée jeudi dans Scientific Reports, les chercheurs ont mené 35 essais avec des drones quadcoptères sur 14 familles d'éléphants connues individuellement dans les réserves nationales de Samburu et de Buffalo Springs, dans le nord du Kenya.