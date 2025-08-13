Incendies au Portugal : le Maroc envoie 2 avions Canadair en renfort

Le Maroc a envoyé deux avions Canadair au Portugal pour aider à lutter contre les incendies de forêt qui ravagent actuellement ce pays.

Mardi, le ministère portugais de l'Administration intérieure a indiqué que ces avions feront partie du Dispositif Spécial de Lutte contre les Incendies Ruraux (DECIR) jusqu'à la fin de cette semaine.

Lisbonne a également précisé avoir activé un accord de coopération bilatérale en matière de protection civile avec le Maroc après la panne de deux avions de sa flotte de bombardiers d'eau.

Le Portugal avait d'abord sollicité l'aide de l'Espagne , mais Madrid a dû décliner l’appel en raison de la multiplication des incendies sur son territoire depuis plus d’une semaine, mobilisant ainsi l’ensemble des moyens disponibles.

Depuis le mois de juillet, de nombreux pays d'Europe sont confrontés à des feux de forêt attisés par des vagues de chaleur extrême.

Le gouvernement portugais, dont au moins quatre villages du pays sont en grand danger, a prolongé l’état d’alerte jusqu’au 13 août, malgré une baisse des départs de feu grâce aux interdictions en vigueur.

Le ministère portugais de l’Intérieur a exprimé sa profonde gratitude au Royaume du Maroc pour sa réactivité et a réaffirmé son engagement à mobiliser tous les moyens nécessaires pour protéger la population, les biens et le territoire national, conclut le communiqué.

Le royaume d'Afrique du Nord dispose d'une flotte de huit avions Canadair, qui sont spécialement conçus pour des manœuvres serrées à basse altitude et à basse vitesse sur des terrains montagneux difficiles.

Un Canadair consacre en moyenne 50 % plus de temps par mission à lutter contre les feux de forêt que les autres avions de lutte aérienne, grâce à l'utilisation de sources d'eau à proximité du feu.

Il peut rester sur le feu plus de trois heures d'affilée et ne revenir à la base pour se ravitailler qu'environ trois fois par jour. Cela représente plus de douze heures de lutte active contre l'incendie, tandis que les autres appareils reviennent à la base pour se ravitailler en moyenne toutes les deux heures.

De plus, Canadair livre plus de 400 tonnes d’eau/mousse par jour, à raison de 6 rotations par heure en moyenne, à raison de 6 tonnes par largage sur une période de 12 heures.