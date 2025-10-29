Kenya : 11 personnes tuées dans un accident d'avion

Au Kenya, 11 personnes ont été tuées dans un accident d’avion dans la région côtière de Kwale mardi. Huit hongrois, deux allemands et le pilote kényan.

L’appareil de type Cessna Caravan se rendait dans la réserve nationale de Maasai Mara. Elle appartenait à la compagnie Mombasa Air Safari qui offre des vols vers de nombreuses destinations touristiques au Kenya.

"Nous voulons assurer le public que la sécurité de nos passagers est une priorité absolue pour nous. C'est malheureux, on ne s'y attend pas", a déclaré Teresia Mbaika, secrétaire d'État au ministère de l'aviation.

Les causes du crash n’ont pas encore été élucidées. De fortes pluies se sont abattues sur la côte kényane dans la matinée.

Les performances du Kenya dans le domaine des enquêtes sur les accidents ont été inférieures à la moyenne, selon le dernier audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale publié à partir de 2018.