Les Émirats arabes unis interdisent les compagnies aériennes soudanaises

Des employés des compagnies aériennes soudanaises Badr et Tarco ont confirmé l'information.

Une décision surprise qui a pris de court les autorités soudanaises de l'aviation civile et semer la confusion à l'aéroport de Port-Soudan mercredi ou des passagers d'un vol administré par la compagnie Tarco finalisaient leurs formalités de départ vers Dubaï.

En plus de la capitale émiratie, les portes de l'aéroport de Sharjah sont également fermées aux compagnies soudanaises. L'interdiction de vol marque une nouvelle escalade significative dans la détérioration des relations entre Khartoum et Abou Dhabi.

Dans la foulée de cette interdiction, la télévision publique soudanaise a fait état du bombardement mercredi d'un avion émirati convoyant des mercenaires colombiens, lors de son atterrissage à l'aéroport de Nyala, dans le Darfour-Sud. Les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de cette ville l'année dernière, l'armée les accuse d'utiliser ses infrastructures aéroportuaires pour recevoir des cargaisons d'armes étrangères et faire de la contrebande.