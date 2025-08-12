Égypte : le taux d'inflation en baisse pour le 2e mois consécutif

Egypte
Le taux d'inflation mensuel en Egypte a connu une légère baisse au mois de juillet par rapport à juin, s'établissant à 13,1 %.
Cette baisse signifie une nette amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs et réduction de la pression sur les taux d'intérêt.
Selon l'agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques du dimanche 10 août, l'indice général des prix à la consommation s'est établi à 256.6 points marquant ainsi le deuxième mois consécutif de recul.
L'inflation est l'augmentation générale et durable des prix des biens et services. Ce recul est attribué à une baisse notable des prix de la viande et de la volaille et des légumes.
La banque centrale d'Egypte a décidé de maintenir ses taux d'intérêt directeurs inchangés avec à terme de ramener l'inflation à 7 %.
