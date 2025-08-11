Iran : une crise d'eau et d'électricité en période de forte chaleur

La crise de l'eau et de l'électricité s'aggrave en Iran. Avec la hausse des températures et de l'épuisement des ressources, Téhéran suffoque et sa population commence à grogner.

La moyenne des précipitations a diminué de 40 % par rapport à l'année dernière, et le volume d'eau alimentant les barrages atteint 43%. Avec des températures comprises entre 40 et 60 degrés Celsius, les coupures de courant qui durent des heures sont fréquentes, Pour les observateurs, cette crise hydrique est due notamment à la vétusté des infrastructures, le forage illégal de puits et l'extraction d'eau non-durable pour les projets gouvernementaux.

Les autorités imputent la responsabilité à une consommation excessive d'eau par les ménages. Pour circonscrire la crise, les horaires de travail ont été réduits dans plusieurs provinces. La pression de l'eau dans le réseau de canalisations de Téhéran a été réduite pour contrer la baisse de l'eau. L'Iran est confronté à sa cinquième année consécutive de sécheresse, de déficits énergétiques chroniques et à une chaleur sans précédent.