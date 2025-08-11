Ghana : hommage aux victimes du crash d’un hélicoptère militaire

Au Ghana, une cérémonie nationale de recueillement s’est tenue samedi soir sur l’esplanade de la State House, en mémoire des huit victimes de l’accident d’hélicoptère militaire survenu la semaine dernière.

Parmi les disparus figuraient des personnalités majeures du pays, dont le ministre de la Défense, Dr Edward Omane Boamah, le ministre de l’Environnement, Dr Ibrahim Murtala Mohammed, ainsi que six autres hauts responsables politiques et militaires.

L’accident tragique a eu lieu le 6 août dernier, lorsque l’hélicoptère Z9, transportant trois membres d’équipage et cinq passagers, s’est écrasé dans une forêt dense alors qu’il se rendait de la capitale, Accra, vers la ville d’Obuasi. Les passagers devaient assister à une manifestation contre l’exploitation minière illégale. Il n'y a eu aucun survivant..

Lors de la cérémonie, le Président John Dramani Mahama a rendu hommage aux victimes en déclarant : « Je crois qu’ils auraient souhaité que nous poursuivions le travail acharné que nous menions avec eux. Et donc, en leur mémoire, nous continuerons à travailler très dur pour servir le peuple ghanéen, afin d’assurer le succès de notre programme de recherche, pour que leurs noms soient inscrits en lettres d’or au paradis. »

Le Conseil de coordination régionale de l’Ashanti a également lancé un appel aux habitants vivant près du site du crash, les exhortant à restituer tout objet provenant de l’épave ou appartenant aux victimes, dans le cadre des enquêtes en cours. La cérémonie s’est conclue par un message fort appelant à l’unité nationale et à la poursuite des investigations pour faire toute la lumière sur cette tragédie.