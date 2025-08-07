Ghana : deuil national après la mort de 2 ministres dans un crash

Un hélicoptère militaire s’est écrasé mercredi 6 aout en milieu de matinée dans la région Ashanti, au centre du Ghana, causant la mort de huit personnes à bord, parmi lesquelles le ministre de la Défense, Edward Omane Boamah, et le ministre de l’Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed.

L’appareil avait décollé de la capitale Accra en direction d’Obuasi, une zone minière connue, où une réunion était prévue pour lutter contre l’exploitation illégale de l’or.

Le crash s’est produit près de Sikaman, dans une zone forestière. Les autorités militaires ghanéennes ont rapidement confirmé la disparition de l’hélicoptère du radar et annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Jusqu’à présent, celles-ci restent inconnues.

Parmi les victimes figurent également le vice-président du parti au pouvoir, le Congrès national démocratique (NDC), Samuel Sarpong, le coordinateur adjoint de la sécurité nationale, Alhaji Muniru Mohammed, ainsi que les trois membres d’équipage : le Squadron Leader Peter Bafemi Anala, le Flying Officer Manin Twum-Ampadu et le Sergeant Ernest Addo Mensah.

Le chef de cabinet de la présidence, Julius Debrah, a qualifié l’événement de « tragédie nationale » et a ordonné que les drapeaux soient mis en berne pendant trois jours. Le président John Dramani Mahama, qui a annulé tous ses rendez-vous officiels jusqu’à la fin de la semaine, a exprimé sa profonde tristesse. Il a également décrété un deuil national de trois jours à compter de jeudi 7 août.

Le ministre de l’Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed, sera inhumé aujourd’hui à Tamale, conformément à la tradition musulmane. Sa dépouille a été transportée par avion vers cette ville au nord du pays en matinée.

Cet accident est l’un des pires drames aériens du Ghana depuis plus de dix ans. En 2014, un autre hélicoptère s’était écrasé en mer, causant la mort de plusieurs personnes, et en 2012, un avion-cargo avait percuté un bus à Accra, tuant une dizaine de passagers.