Kenya : enquête ouverte après le crash fatal d’un avion sanitaire

L’accident s’est produit jeudi dans l’après-midi à Mwihoko, une zone résidentielle du comté de Kiambu, jouxtant la capitale kényane. Un avion médical de type Cessna Citation 560, appartenant à AMREF Flying Doctors, s’est écrasé peu après son décollage de l’aéroport Wilson de Nairobi. Il devait se rendre au Somaliland.

L’appareil transportait quatre personnes dont deux membres d’équipage et deux médecins. Toutes ont péri sur le coup, ainsi que deux civils présents dans la maison percutée par l’avion.

Le crash a tué six personnes, quatre à bord de l'appareil, et deux autres à l’intérieur de la maison percutée. Des témoins évoquent une scène d’horreur.

« Nous avons vu des morceaux de corps - de la chair, des mains, et même des têtes - éparpillés au sol. Certaines parties de l’appareil brûlaient encore. La chaleur et la fumée ont touché de nombreuses personnes à proximité », a raconté une habitante, Hellen Wangui, encore sous le choc.

Un autre témoin, Muthoni Wanjiiru, décrit une intervention difficile des secours : « L’avion a détruit complètement une maison. La recherche des corps se poursuit encore. »

AMREF a réagi dans la nuit, affirmant coopérer pleinement avec les autorités aéronautiques et les services d’urgence. Aucun élément n’a encore été communiqué sur l’origine probable du crash.

Les enquêteurs se heurtent cependant à un obstacle majeur : une boîte contenant les données de vol aurait été retirée de la carcasse de l’appareil par des habitants avant l’arrivée des autorités.

L’avion s’est écrasé à proximité d’une base militaire, ce qui a entraîné le déploiement rapide de forces armées et policières pour sécuriser la zone et contenir la foule.