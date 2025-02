La crise en Haïti au cœur du Sommet de la Communauté des Caraïbes

À l’ouverture du sommet de la Communauté des Caraïbes, qui se tient à Bridgetown, la capitale de La Barbade, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a tiré la sonnette d’alarme sur la crise persistante en Haïti.

La situation sécuritaire dans le pays, marquée par une montée en puissance des gangs armés, nécessite une intervention internationale urgente. Guterres a souligné la nécessité d'un soutien logistique pour la force multinationale menée par le Kenya, qui a été mise en place pour rétablir la sécurité en Haïti.

Dans son discours, António Guterres a déclaré : « J'ai l'intention de présenter au Conseil de sécurité une proposition très similaire à celle que nous avons présentée pour la Somalie, dans laquelle l'ONU assume la responsabilité des dépenses structurelles et logistiques nécessaires à la mise en place de la force, et les salaires de cette force armée seront payés par le biais des fonds fiduciaires qui existent déjà. Si le Conseil de sécurité accepte cette proposition, nous disposerons enfin d'une force efficace pour vaincre les gangs en Haïti et créer les conditions qui permettront à la démocratie de s’épanouir. »

Parallèlement, les États-Unis, principaux financeurs de la mission multinationale de soutien à la police haïtienne, ont également exprimé leur désir de transformer cette mission en opération de maintien de la paix. Cette démarche vise à garantir un soutien durable et à s'assurer que la sécurité puisse être restaurée de manière effective et continue.