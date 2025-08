Salvador : le président Bukele autorisé à se représenter indéfiniment

Le Salvador approuve la réélection indéfinie du président et prolonge la durée du mandat présidentiel à six ans.

Le parti du président du Salvador, Nayib Bukele, a approuvé ce jeudi à l'Assemblée législative du pays des modifications constitutionnelles autorisant la réélection indéfinie du président et prolongeant la durée des mandats présidentiels de cinq à six ans.

La députée Ana Figueroa, du parti "Nouvelles Idées", formation du président Nayib Bukele, avait proposé de modifier cinq articles de la constitution. La proposition comprenait également l'élimination du second tour de l'élection,.

Nouvelles Idées et ses alliés à l'Assemblée législative ont rapidement approuvé les propositions avec la supermajorité qu'ils détiennent. Le vote s'est déroulé avec 57 voix pour et trois voix contre.

Figueroa a fait valoir jeudi que les législateurs fédéraux et les maires pouvaient déjà se représenter autant de fois qu'ils le souhaitaient.

"Tous ont eu la possibilité d'être réélus par le biais du vote populaire, la seule exception étant jusqu'à présent la présidence", a-t-elle déclaré.

Elle a également proposé que le mandat actuel de Bukele, qui doit s'achever le 1er juin 2029, prenne fin le 1er juin 2027, afin de faire coïncider les élections présidentielles et législatives. Cela permettrait également à Bukele de se représenter pour un mandat plus long, deux ans plus tôt.

Marcela Villatoro, de l'Alliance républicaine nationaliste (Arena), l'une des trois personnes à avoir voté contre les propositions, a déclaré à ses collègues législateurs que "la démocratie au Salvador est morte".

"Vous ne vous rendez pas compte de ce que la réélection indéfinie apporte : il y a de la corruption et du clientélisme parce que le népotisme se développe et met un terme à la démocratie et à la participation politique", a-t-elle déclaré.

Suecy Callejas, vice-présidente de l'assemblée, a déclaré que "le pouvoir est revenu au seul endroit où il appartient vraiment ... au peuple salvadorien".

Nayib Bukele n'a pas fait de commentaire pour le moment.

Bukele, le "dictateur cool"

Élu en 2019 à seulement 37 ans, Nayib Bukele a été réélu en 2024. Celui qui s’autoproclame dictateur cool est connu pour sa politique sécuritaire sévère. Il a bâti sa réputation sur la lutte contre les gangs et la criminalité qui gangrènent le Salvador.

Les électeurs ont ignoré les preuves que son administration, comme d'autres avant elle, avait négocié avec les gangs, avant de demander l'instauration d'un état d'urgence qui a suspendu certains droits constitutionnels et permis aux autorités d'arrêter et d'emprisonner des dizaines de milliers de personnes.

Son succès en matière de sécurité et sur le plan politique a inspiré d'autres pays dans la région qui cherchent à reproduire son style.

Avec cette modification de la Constitution, certains observateurs craignent que le président Bukele n'ait un plan de consolidation de son autorité.

En 2021 déjà, le Congrès nouvellement élu avec une forte majorité du parti au pouvoir votait la révocation des magistrats de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Des juges qui étaient considérés comme le dernier rempart contre les décisions parfois jugées radicales du président.

Plus récemment, le gouvernement de Bukele a fait l'objet de critiques internationales pour l'arrestation d'avocats de renom qui critiquaient ouvertement son administration. L'un des groupes de défense des droits de l'homme les plus importants du pays a annoncé en juillet qu'il retirait ses activités du Salvador pour assurer la sécurité de ses membres, accusant le gouvernement d'une "vague de répression"

Un allié pour Donald Trump

Ces désaccords avec une partie de l'opinion n'ont pas entaché la réputation de Bukele. Le président reste très populaire dans le pays. Avec le retour du président américain Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, Bukele a eu un nouvel allié puissant et a rapidement offert l'aide de Trump en prenant plus de 200 expulsés d'autres pays dans une prison nouvellement construite pour les membres de gangs.