USA : l'ONU critique l'expulsion de Vénézuéliens vers le Salvador

Le bureau des droits de l'homme de l'ONU a averti mardi que l'expulsion de centaines d'immigrants vénézuéliens des États-Unis vers le Salvador soulevaient des préoccupations en matière de droits de l'homme.

En mars, le gouvernement américain a expulsé vers le Salvador plus de 200 immigrants vénézuéliens soupçonnés d'avoir des liens avec le gang Tren de Aragua, en payant le gouvernement salvadorien pour qu'il les emprisonne.

"Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a reçu des informations de la part de membres de familles et d'avocats concernant plus de 100 Vénézuéliens qui seraient détenus au CECOT. Ces informations indiquent que de nombreux détenus n'ont pas été informés de l'intention du gouvernement américain de les expulser vers un pays tiers, que beaucoup d'entre eux n'ont pas eu accès à un avocat et qu'ils n'ont pas pu contester la légalité de leur expulsion avant d'être expulsés des États-Unis.", a déclaré Liz Throssell, porte-parole du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

Depuis leur expulsion, les personnes arrêtées n'ont pas eu accès à un avocat et n'ont pas pu communiquer avec leur famille. Ni le gouvernement américain ni le gouvernement salvadorien n'ont indiqué comment les hommes pourraient éventuellement recouvrer la liberté.

"Cette situation soulève de sérieuses préoccupations concernant un large éventail de droits qui sont fondamentaux à la fois en droit américain et en droit international - les droits à une procédure régulière, à la protection contre la détention arbitraire, à l'égalité devant la loi, à la protection contre l'exposition à la torture ou à d'autres préjudices irréparables dans d'autres États, et à un recours effectif." , a ajouté la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

Les vols transportant les immigrants étaient déjà en cours lorsqu'un juge fédéral a rendu une ordonnance interdisant temporairement les expulsions en vertu d'une déclaration du 18e siècle datant de la guerre et visant les membres de gangs vénézuéliens. Les immigrants ont été expulsés après que M. Trump a déclaré l'Alien Enemies Act de 1798, qui n'a été utilisé que trois fois dans l'histoire des États-Unis.Cette loi, invoquée pendant la guerre de 1812 et les deux guerres mondiales, exige que le président déclare que les États-Unis sont en guerre.

Elle a été utilisée pour la dernière fois pour justifier la détention de civils américains d'origine japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. L'administration Trump a déclaré que les hommes expulsés étaient membres du gang Tren de Aragua.

Les immigrants ont été emmenés dans le tristement célèbre centre CECOT, pièce maîtresse des efforts déployés par le président salvadorien Nayib Bukele pour pacifier son pays, autrefois déchiré par la violence, en adoptant des mesures policières strictes et en limitant les droits fondamentaux. Bukele a accepté d'héberger environ 300 immigrants pendant un an, pour un coût de 6 millions de dollars, dans les prisons de son pays.

Vendredi, des organisations internationales de défense des droits de l'homme ont saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour qu'elle ordonne au gouvernement salvadorien de libérer les Vénézuéliens.