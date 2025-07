Kim Le Court, première Africaine à remporter une étape du Tour de France

La Mauricienne Kim Le Court-Pienaar a franchi en premier la ligne d'arrivée de la cinquième étape du Tour de France Femmes mercredi, devenant ainsi la première Africaine à remporter une étape de la plus grande course cycliste du monde.

Avec ce succès, Le Court, âgée de 29 ans, reprend également le maillot jaune, ce qui signifie qu'elle est en tête de la course.

L'étape de 166 km - la plus longue de cette édition - s'est terminée par un sprint royal entre quelques-unes des plus grandes favorites du Tour, dont la Néerlandaise Demi Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

"C'est vraiment un début de Tour de rêve. La victoire d'étape, le maillot jaune", a déclaré Kim Le Court, "je n'y pensais même pas quand nous avons pris le départ en Bretagne".

Kim Le Court a commencé à faire du vélo dès son plus jeune âge à l'île Maurice, inspirée par ses parents et son frère aîné. Pourtant, venant d'un minuscule État insulaire d'Afrique, le rêve de devenir pro en Europe a longtemps semblé lointain.

"Je suis arrivée en Europe en 2015-2016 et, honnêtement, cela a été extrêmement difficile pour moi. Aujourd'hui, mes coéquipières rient encore de mes résultats de l'époque", a-t-elle déclaré à BBC Sport Africa.

Le séjour de Kim Le Court-Pienaar en Europe a été de courte durée, car les difficultés financières et le manque de structures de soutien ont eu raison d'elle. Elle est retournée en Afrique, où elle a retrouvé sa forme en Afrique du Sud et un nouvel intérêt pour les courses de vélo de montagne.

Cependant, le rêve d'une course sur route de haut niveau ne s'est jamais éteint. Elle a signé un contrat avec l'équipe AG Insurance-Soudal pour 2024 et a connu sa première grande chance lorsqu'elle est devenue la première Africaine à remporter une étape du Giro d'Italia Donne en juillet de la même année.

"J'ai très envie d'en savoir plus et de prendre de nouveaux départs", a déclaré Kim Le Court.

Le Tour de France Femmes 2025 sera la première fois que la Mauricienne tentera de remporter le classement général d'une course par étapes.

Pour ce qui est de la suite, nous verrons, car je ne connais pas mes limites en montagne", a-t-elle déclaré.

Les cyclistes du Tour de cette année parcourront une distance record de 1165 km avec 17,2 km de dénivelé positif au cours des 9 étapes avant qu'un vainqueur général ne soit couronné dimanche.