Royaume-Uni : rejet d'une requête contre la cession des îles Chagos

Des manifestants devant le Parlement britannique, le 22 octobre 2008  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Royaume-Uni

La Haute Cour de Londres a débouté mardi trois plaignants qui contestaient l'accord conclu entre la Grande-Bretagne et Maurice concernant la cession de la souveraineté sur les îles Chagos.

Alors qu’ils invoquaient l’absence de consultation préalable des Chagossiens. La justice a estimé que la requête était en fait une reprise des arguments rejetés par les tribunaux anglais dans le cadre de litiges concernant les îles au cours des dernières décennies.

Parmi les plaignants figure une ressortissante britannique née à Diego Garcia qui avait déjà tenté en mai dernier de bloquer le transfert de la souveraineté de l’île à Maurice.

En février, Donald Trump a qualifié ‘’ de grave erreur”, la décision britannique. Alors que Grande-Bretagne conserve le contrôle de la base militaire stratégique de Diego Garcia grâce à un bail de 99 ans qui préserve les opérations américaines sur place. Les avocats des plaignants n’excluent pas de faire appel.

